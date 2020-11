Nabestaanden aan woord over dodelijk duikongeval Curaçao

LIVE – Verslaggever Olof van Joolen is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).

De vier militairen worden er door het OM van beschuldigd dat zij dienstvoorschriften hebben overtreden, waardoor een levensgevaarlijke situatie kon ontstaan tijdens een mijnoefening in de Caracasbaai. Hun collega maakte een duik naar een diepte van 40 meter en liet weten dat er water in haar masker kwam. Kort daarna viel de spraakcommunicatie uit. Toen duidelijk werd dat het slachtoffer in nood verkeerde, is een reddingsactie gestart, maar die mocht niet meer baten.

Donderdag zijn al vijf andere getuigen gehoord. Drie militairen legden verklaringen af over de verschillende wijzen waarop de dienstvoorschriften worden geïnterpreteerd. Ook bleek dat de doodsoorzaak van het slachtoffer niet precies vast is komen te staan. Zij is overleden door verstikking, maar of dit is gekomen door de duikuitrusting, een duikersziekte of verdrinking, was volgens de patholoog-anatoom niet vast te stellen. Het was niet duidelijk of het slachtoffer nog leefde toen zij na de reddingsactie boven water werd gehaald.

Maandag volgt naar verwachting het requisitoir waarin de officier van justitie de feiten op een rij zet en de visie van het OM uiteenzet en op grond daarvan met een strafeis komt. Tijdens de derde en laatste zittingsdag staan ook de pleidooien van de vier advocaten op het programma.