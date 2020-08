Beekse Bergen in shock na neersteken karpervissers: ’Nog nooit zoiets meegemaakt’

De tentjes waarin de vissers sliepen. Ⓒ Jack Brekelmans / MaRicMedia

Hilvarenbeek - Twee karpervissers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig mishandeld langs het kanaal ter hoogte van safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Het tweetal werd onverhoeds in hun slaap aangevallen door vier mensen en heeft volgens de politie flinke steek- dan wel snijwonden opgelopen. De politie is op zoek naar twee mannen en twee vrouwen. Zij zouden er na de mishandeling vandoor zijn gegaan in een rubberbootje.