Karpervissers in slaap neergestoken op Beekse Bergen

De tentjes waarin de vissers sliepen. Ⓒ Jack Brekelmans / MaRicMedia

Hilvarenbeek - Twee karpervissers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag door nog onbekende daders neergestoken. De aanval vond rond 01.45 uur plaats. De politie is op zoek naar drie verdachten in een rubberboot.