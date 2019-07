Christelijke arts ontslagen om genderstandpunt

Mackereth, die dertig jaar in de medische wereld werkte, sleept vanwege zijn ’absurde’ ontslag de staat voor het gerecht. Zijn voormalige baas bij het overheidsdepartement voor Werk en Pensioen legde hem vorig jaar in een diversiteitstraining een casus voor. Zou hij een bijna twee meter lange man met baard ’zij’ of ’mevrouw’ noemen, als diegene dat wenst? Nee, betoogt Mackereth, want hij weigert „een abstracte ideologische gelofte af te leggen”, meldt The Telegraph. Daarop werd hij zonder pardon ontslagen.

„Als je gelooft in een wisselend geslacht, is je gender niet meer dan je eigen fantasie over jezelf”, zegt Mackereth in een verklaring tegen de rechtbank. Transgenderisme is volgens hem een ’waanidee’. „Bovendien is het mijn verantwoordelijkheid om als arts altijd met een goed geweten te handelen, in het belang van de patiënten, en niet om allerlei fantasieën, vooroordelen of waanideeën aan te nemen om niemand maar voor het hoofd te storen.”