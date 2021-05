Angst voor radioactieve vis bij Chinese vissers

Liu staat met zijn laarzen al vroeg in de ochtend op de grootste vismarkt in Peking, de Jingshen-zeevruchtenmarkt ten zuiden van de Verboden Stad. ,,Niemand in de visindustrie zal dan gespaard blijven: consumenten zullen geen producten uit de zee meer willen eten, het zal niet in restaurants gekookt worden en wij zullen zeker geen zeevruchten meer kunnen verkopen’’, aldus Liu.

Hij komt uit de kuststad Yantai in het oosten van China, maar zijn mosselen, oesters en andere zeevruchten zijn gevangen ter hoogte van Dalian, in het noordoosten van het land. Liu laat al zijn producten testen: ,,Als het ook maar een beetje afwijkt van de standaard verkopen we het niet. We kunnen onze landgenoten niet vergiftigen!’’

Onverantwoordelijk

De Japanse regering heeft onlangs plannen aangekondigd om ruim 1 miljoen liter vervuild koelwater in zee te laten lopen. Deskundigen stellen dat het geen risico vormt voor mens en zeeleven; de radioactiviteit van dit afvalwater uit de kerncentrale van Fukushima valt zelfs binnen de WHO-grenzen voor drinkwater. De Chinese regering heeft echter fel naar Japan uitgehaald en spreekt van ,,zeer onverantwoordelijk gedrag’’. Zhao Lijian van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken doet daar op Twitter nog een schepje bovenop: ,,Japanse politici noemen het afvalwater ‘onschuldig’. Waarom gebruiken ze het water dan niet eerst om te drinken, te koken en hun kleren te wassen?’’

De negatieve nieuwsberichten in de Chinese media op zich zijn al schadelijk, meent een verkoper op de vismarkt in Peking. ,,Als mensen op televisie over de Japanse plannen horen is dat voor sommigen reden om geen vis meer te kopen.’’ Hij let er goed op dat bij al zijn producten de benodigde testrapporten worden geleverd. ,,Als de resultaten niet goed zijn of als er geen rapport is dan koop ik het niet in.’’

Doemscenario

Zeekomkommerverkopers Wang en Liu denken dat de Chinese regering er alles aan zal doen om te voorkomen dat Japan het radioactieve water in de oceaan dumpt. ,,Japan wil dit over twee jaar gaan doen, maar dat wil nog niet zeggen dat China daarmee akkoord gaat’’, aldus Liu, die denkt dat hij in het ergste geval zonder werk komt te zitten.

Zijn collega Wang schetst een veel duister doemscenario: ,,Sommige Chinezen denken dat Japan dit aankondigt om andere landen te bedreigen. Ik durf niets te zeggen over of die geruchten kloppen. Maar als het afvalwater in de oceaan wordt gedumpt, betekent dat dan niet het einde van de wereld? De radioactiviteit zal de menselijke genen muteren!’’

Niet iedereen op de Jingshen-zeevruchtenmarkt in Peking maakt zich zorgen. Visser Chen herinnert zich de tijd van de kernramp in Fukushima: ,,Dat had toen ook nauwelijks gevolgen op de Chinese visindustrie. Mensen bleven zeevruchten eten en zullen dat ook in de toekomst blijven doen.’’