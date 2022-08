Spanningen tussen Servië en Kosovo lopen verder op

„Tenzij er een eind komt aan de vervolging van Serviërs, zullen de politici komende maand opstappen uit alle Kosovaarse instituties, en rechters en politieagenten zullen hun voorbeeld eind september volgen”, zei Vucic zondag na een ontmoeting met Serviërs die voornamelijk in het noorden van het land wonen.

De nummerbordenplicht zorgde begin deze maand voor onrust in het noorden van Kosovo. Onder meer grensposten werden bezet en er werd op de politie geschoten. Om de angel uit het conflict te halen hebben de VS en de Europese Unie Kosovo ertoe bewogen om de invoering van de plicht met een maand uit te stellen. Ook kwamen er onderhandelingen.

Compromis

Die gesprekken verlopen niet bepaald voorspoedig, erkende ook Vucic dit weekend: „Ik zit in een bijzonder ingewikkelde positie. We zullen de komende tien dagen op zoek gaan naar een compromis, maar ik ben bang dat de Rubicon al lang geleden is overgestoken.” Volgens de Servische president heeft de Kosovaarse premier Albin Kurti alle Servische voorstellen tot nu toe verworpen.

Vucic had verder kritiek op de NAVO. In reactie op de onrust heeft de verdragsorganisatie zijn aanwezigheid in het noorden van Kosovo opgevoerd. Daar is de Servische president niet blij mee: „Het is niet jullie taak om te zien of iemand barricades opwerpt, maar om Serviërs te beschermen tegen de Kosovaarse politie in het noorden.” De NAVO is verantwoordelijk voor KFOR, de vredesmacht die werd ingesteld na de oorlog om Kosovo eind jaren negentig.

Sindsdien is Kosovo de facto onafhankelijk, al beschouwt Servië het gebied nog altijd als een provincie. Belgrado wordt in dat standpunt gesteund door onder meer Rusland.