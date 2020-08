RAI ontziet directie bij forse ontslaggolf

Het ontslag van dertig procent van de RAI-werknemers is in volle gang. Het evenementen- en beurscomplex herplaatst zoveel mogelijk medewerkers. „De ontslaggolf valt zwaar. Dit is echt het gevolg van Covid-19. Wij hebben vanaf het begin open en intensief gecommuniceerd naar de medewerkers over de eventuele consequenties, maar dit was niet meer te voorkomen”, aldus een woordvoerder.

Groep aan de top

Een anonieme bron meldt dat de irritatie op de werkvloer voortvloeit uit het feit dat er twee bestuursleden en zes directeuren in het organogram van de RAI staan. Dat maakt de groep aan de top erg groot.

SP’er Tiers Bakker vindt dat wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) als aandeelhouder op z’n minst druk moet uitoefenen op de RAI over de scheve verdeling. Bakker: „Er is begrip voor een ontslagronde, immers alle beurzen zijn de afgelopen maanden afgezegd. Maar als 25 procent-aandeelhouder heeft de gemeente wel degelijk melk in de pap te brokkelen bij een ’deelneming’ als de RAI. De ontslagenen aan de ene kant en de exorbitante vergoeding aan de andere kant moeten aan de kaak gesteld. Het lijkt er nu op dat het personeel de klappen van de coronacrisis opvangt, terwijl de top van de RAI blijvend goed voor zichzelf zorgt.”

De woordvoerder van de RAI brengt nuance aan. „De RAI heeft naast het bestuur verschillende businessunits, die worden aangestuurd door een directielid. Deze businessunits krimpen in, enkele worden samengevoegd, en dus vallen ook twee directeuren weg. Procentueel gezien komt het overeen met de ontslagen werknemers.” Over de verdiensten: „Degenen die hier blijven werken, willen wij een marktconform salaris blijven geven. Daarom wordt er aan de verdiensten over de hele linie niet gesleuteld.”

Doorslaggevend

De woordvoerder van wethouder Everhardt stelt dat de gemeente als minderheidsaandeelhouder gebonden is. „De grootaandeelhouder voor 75 procent is de Koninklijke RAI Vereniging. De gemeente kan in de aandeelhoudersbesluitvorming geen doorslaggevende invloed uitoefenen.”

SP’er Bakker wijst de gemeente op de eigen doelstelling om buitensporige topbeloningen tegen te gaan bij bedrijven, waarvan de gemeente aandelen heeft. „Als het goed gaat, vallen zulke beloningen als bij de RAI niet zo op, maar op het moment dat het slecht gaat, moet de wethouder zich een actief aandeelhouder tonen en hier tegenin gaan. De RAI mag trouwens ook naar zichzelf kijken. Wil je in deze tijd zulke beloningen geven aan de hoogste laag, terwijl zoveel mensen naar ander werk moeten zoeken?”