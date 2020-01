Nederlandse smokkelaar vier jaar Maltese cel in

Dat meldt de Times of Malta. Ryan N. werd een jaar geleden gearresteerd in een hotel in de kustplaats Sliema, nadat er verdenkingen van drugsbezit waren. Na doorzoeking van zijn kamer werd er cocaïne aangetroffen. Twee handlangers die ook in het hotel aanwezig waren ten tijde van de inval werden eveneens opgepakt.

N. heeft de smokkel toegegeven, ondanks een mededeling van de rechtbank dat hij voor jaren in de gevangenis zou kunnen verdwijnen. Hij zat al een jaar in voorarrest. Uit onderzoek bleek dat er ruim 300 gram coke in de kamer lag, met een straatwaarde die kan oplopen tot meer dan 25.000 euro.

Het Strafhof op het Zuid-Europese eiland besloot de man ook een boete op te leggen van 10.000 euro, en daarnaast zijn bezittingen op Malta – gefinancierd met winst uit de handel in narcotica – in beslag genomen. De drugs zijn inmiddels vernietigd.