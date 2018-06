Half juli extra EU-top met Juncker

Ook de Luxemburgse oud-premier Jean-Claude Juncker, die vrijdag naar voren werd geschoven als de kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, tafelt mee. De regeringsleiders zullen dan met Juncker ook een debat hebben over de prioriteiten voor de Europese Unie de komende 5 jaar.

Eerder die woensdag stemt het Europees Parlement (EP) over de nominatie van Juncker voor de Brusselse topjob. Hij kan rekenen op een meerderheid, aangezien de twee grootste fracties van het EP hun steun al hebben uitgesproken voor de Luxemburger.

Tijdens het overleg in Brussel vrijdag is er niet gesproken over andere Brusselse topbanen. Europees president Herman Van Rompuy is gevraagd om voor het extra overleg half juli met een voorstel te komen voor de verder invulling van die banentombola. TIjdens dat extra overleg zouden dan knopen kunnen worden doorgehakt over de post van EU-buitenlandchef en de opvolger van Van Rompuy.

Ook wordt dan gesproken over het voorzitterschap van de Eurogroep, de vergadering van ministers van Financiën van de eurolanden, aldus de Franse president François Hollande. Nu is minister Jeroen Dijsselbloem voorzitter van de Eurogroep. Hij combineert dit met zijn ministerschap, maar een aantal landen willen dat het een permanente baan wordt. Dijsselbloem is de troef voor Nederland in de verdeling van de topjobs in Europa.

Premier Mark Rutte wilde na afloop van de top niets kwijt over de inzet van Nederland bij de strijd om de topbanen. „Ik denk dat het in het belang is van Nederland daar niets over te zeggen.” Het Nederlandse kabinet doet zijn werk in stilte, aldus de premier. Of die strategie het beste is, zal blijken, aldus Rutte.