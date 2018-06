Meer ruimte voor vreemde talen op basisschool

Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een voorstel hiertoe van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Doel is dat scholen meer internationaler onderwijs aan kunnen bieden, wat ouders en scholen vaak willen. Nu zijn alleen Nederlands en Fries de toegestane instructietalen. Engels is wel verplicht en scholen mogen ook Duits of Frans aanbieden, maar straks krijgen ze meer mogelijkheden om die talen in te zetten.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen een vreemde taal beter onder de knie krijgen als ze die op jongere leeftijd en spelenderwijs mee krijgen. Ze spreken de taal beter dan de kinderen die dit pas in groep 7 of 8 leren. De afgelopen jaren is een proef gehouden voor het lesgeven in een vreemde taal. Dat beviel zo goed dat alle scholen dat straks mogen.

Daarnaast begint na de zomer een proef van 5 jaar waarin 12 basisscholen 30 tot 50 procent van de onderwijstijd in het Engels, Duits of Frans mogen geven. Volgend jaar komen daar nog acht scholen bij.