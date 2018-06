Asscher betreurt lekken kandidaten ombudsman

„Vertrouwelijke informatie moet vertrouwelijk blijven. Daar hebben we met elkaar belang bij”, zei hij. Twee namen kwamen naar buiten nadat de omstreden Guido van Woerkom zich na zijn benoeming alsnog had teruggetrokken. De minister van Sociale Zaken wilde geen oordeel geven over de mislukte procedure, omdat de Tweede Kamer hierover gaat. Ook over de schorsing van GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman wilde hij niets zeggen.

GroenLinks-leider Bram van Ojik trof donderdag deze maatregel tegen Voortman, omdat zij vertrouwelijke informatie tegen de regels in had gedeeld met haar fractie. Zij ontkent de namen aan de media te hebben verstrekt. Inmiddels onderzoekt de Rijksrecherche in opdracht van de Kamer wie heeft gelekt.