Noodweer in zuiden van Iran: minstens twee doden

Meteorologen waarschuwden zondag voor zware regenval en kans op overstromingen. Een regengebied trok over het zuiden van het land, en over verschillende naburige Arabische Golfstaten. Zo kwam de regen in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië en Oman met bakken uit de lucht. In Koeweit zijn maandag alle lessen en schoolexamens uitgesteld vanwege het slechte weer. De verwachting is dat de buien tot donderdag aanhouden.

Iran kampt de laatste jaren met langdurige droogte. Vanwege de droogte kan de grond de grote hoeveelheden neerslag niet goed opnemen en ontstaan gemakkelijk overstromingen. Zo ook in 2019, toen in het zuiden minstens 76 mensen omkwamen bij zware overstromingen. De schade liep destijds op tot meer dan 2 miljard dollar.