Veel mensen melden zich om nog naamloze dier te adopteren Hondje dat uit container werd gered aan beterende hand: ’Ik ga onderste steen boven krijgen’

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Chauffeur Boy de Wilde kon zijn ogen niet geloven toen hij de bakken van de vuilniscontainers boven zijn vrachtwagen leegde en een hondje aantrof tussen het vuil. Ⓒ Facebook/Dierenambulance Den Bosch

Het gaat naar omstandigheden goed met het hondje dat donderdag door een medewerker van de afvalstoffendienst in Den Bosch in een ondergrondse afvalcontainer werd gevonden. Het dier, dat naar waarschijnlijkheid is gedumpt, was er slecht aan toe maar is inmiddels aan de beterende hand.