Expositie De Waterwolf tijdens Solar Challenge

Op maandag 30 juni finishen en herstarten de solarboten bij het prachtige boezemgemaal De Waterwolf in Lauwerzijl. Rondom de Challenge worden diverse congressen en culturele nevenactiviteiten georganiseerd. Het waterschap Noorderzijlvest geeft invulling aan één van deze nevenactiviteiten. In gemaal De Waterwolf is een expositie ingericht over de duurzame en innovatieve projecten waar het waterschap aan werkt.