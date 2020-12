In alle opzichten koude en kille oud en nieuw

Volgens Weeronline is het in Limburg mogelijk om vanuit je warme woonkamer naar neerdwarrelende sneeuwvlokjes te kijken. In Zuidwest Nederland bestaat de kans om de regen tegen het raam te horen tikken.

En als we de voordeur weer openen op Nieuwjaarsdag is het vrijwel overal droog met een temperatuur van 3-6 graden. ’Voor de tijd van het jaar normaal’, aldus Weeronline.