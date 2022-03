Apple Store was woensdagmiddag alweer open

De Apple Store was bijna een week dicht na de gijzeling van vorige week dinsdagavond. Een 27-jarige gewapende Amsterdammer hield urenlang een klant vast. Hij beschoot de politie en dreigde zichzelf op te blazen. De gijzelnemer eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta en een vrijgeleide uit het pand. Ongeveer zeventig mensen die zich in het pand schuilhielden werden tijdens en na de gijzeling door de politie in veiligheid gebracht.

Bekijk ook: Gijzelnemer Apple Store overleden

De gijzelnemer werd aangereden door een politieauto toen hij achter de gegijzelde man aan de winkel uit rende. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen. Over zijn motief is nog niets bekend.

Van amateurisme tot wereldwijde lof. In de podcast Delta Tango bespreken Olof van Joolen en Silvan Schoonhoven hoe Nederland leerde omgaan met gijzelingsacties:

Nazorgavond

Mensen die op een of andere manier geraakt zijn door de gijzeling van vorige week dinsdag in de Apple Store in Amsterdam, kunnen woensdagavond terecht op een speciale nazorgbijeenkomst. Daarbij zijn Slachtofferhulp, de politie en bestuurder Micha Mos van het stadsdeel Centrum aanwezig.

De avond is van 19.30 tot 21.00 uur in het Hard Rock Hotel (ook bekend als 'Americain') op het Leidseplein, tegenover de Apple Store. De bijeenkomst is bedoeld voor buurtbewoners, ondernemers en winkel- en horecapersoneel en "voor iedereen die in de buurt is geweest en het als schokkend heeft ervaren", zegt een woordvoerster van de gemeente.

Ze weet niet hoeveel mensen de bijeenkomst zullen bezoeken. "Er zijn wat aanmeldingen, en er komen wellicht ook mensen die zich niet hebben aangemeld." Informatie over de nazorgavond is verspreid via winkels en cafés in de buurt.

De dag na de gijzeling stond er op het Leidseplein een hele dag een speciale nazorgbus. Daar stapten tientallen mensen naar binnen voor een luisterend oor of om hulp te vragen.