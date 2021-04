Syrische vluchteling Malek F. hoort strafeis voor neersteken voorbijgangers

In de buurt van station Hollands Spoor stak F. op Bevrijdingsdag 2018 zijn slachtoffers meerdere malen, wat leidde tot levensgevaarlijke verwondingen. De advocaat-generaal, de aanklager in hoger beroep, is ervan overtuigd dat F. zijn slachtoffers wilde doden. „Dat kan niet anders. Hij heeft ze gestoken op plaatsen waar slagaders zijn geraakt of waar hij andere vitale delen van de lichamen kon raken”, aldus de advocaat-generaal.

Volgens het OM handelde F. niet in een gemoedsopwelling. „Hij heeft weloverwogen een nieuw mes gekocht om ermee te steken.”

Vrijspraak terreur

Het OM dacht altijd dat de man een terroristisch motief had, onder meer omdat hij ’Allahu Akbar’ (God is de grootste) riep toen hij werd neergeschoten door de politie. Volgens het OM was F. zeer fanatiek in zijn geloofsbeleving, maar ligt het juridisch moeilijk om een terroristisch motief te bewijzen. Voor dit deel van de aanklacht vroeg het OM daarom vrijspraak.

Het OM ziet geen verband met een terroristische organisatie. „De verdachte heeft ervoor gekozen zijn eigen dood tegemoet te treden. Hij hoopte te worden doodgeschoten door de politie en verwachtte daardoor in het paradijs te belanden.” Volgens het OM was F. boos omdat hij zijn woning was verloren, hij ontevreden was over zijn behandeling in een GGZ-kliniek maar vooral doordat zijn verzoek tot naturalisatie was afgewezen.

Bij de rechtbank in Den Haag eiste het OM in 2019 een celstraf van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging. De rechtbank oordeelde dat F. volledig ontoerekeningsvatbaar was en legde alleen tbs op en geen celstraf, wat de slachtoffers deze week een minimale straf noemden. Ze spraken van een shockerend vonnis.