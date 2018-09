Ze draaide de dop eraf en rook aan de donkere vloeistof. De onmiskenbare geur van alcohol kwam haar tegemoet. ‘Toch straks aan Ryan vragen of zij weet hoe het met die fles zit’, dacht ze. ‘Als ze wakker is.’

Want sinds Ryan bij Bibi logeerde, sliep deze een gat in de dag. Psychische slaap, noemde ze dat. ‘Mijn lichaam en geest moeten gewoon bijkomen van alles wat ik de laatste tijd heb meegemaakt’, had Ryan Bibi uitgelegd. En die begreep dat ook wel. Van een degelijk en verloofd meisje dat op zoek was geweest naar de ideale bruidsjurk, was haar beste vriendin binnen één vakantie in Rome een overspelige sloerie geworden die door haar partner op straat was gezet. Je zou je om minder ziek melden van je werk.

Maar ondanks dat begrip vond Bibi dat Ryans inzinking wel lang begon te duren. Net als de logeerpartij. Ryan was al drie weken niet naar haar werk geweest en sliep al even lang haar problemen weg op Bibi’s bank. Zelfs haar moeder was er al over begonnen. ‘Bips, logees en vis blijven drie dagen fris’, had ze gezegd terwijl ze de half uitgepakte koffer van Ryan op de grond zette om een plaatsje vrij te maken om te kunnen zitten.

‘Het is nu wel mooi geweest met deze uitvreterij. Wie z’n billen brandt, moet op de blaren zitten’. Bibi’s moeder had altijd wel een spreekwoord of gezegde paraat. Natuurlijk had Bibi meteen gezegd dat Ryan net zo lang welkom was als ze nodig had en dat ze het juist heel gezellig vond allemaal, maar in haar hart had ze haar moeder gelijk gegeven.

En toen zoemde haar telefoon: ‘8 uur Bramenstraat? Of zal ik je op komen halen? Xxx Thomas’. Bibi’s hart buitelde van haar maag naar haar tenen en weer terug.

