Nederlandse hotelmiljonair Costa Rica verdachte bij gruwelmoord: ’Bijtsporen op lichaam vrouw’

Hoteleigenaar Harry B. is verdachte in een moordzaak op Costa Rica, maar ontkent alle betrokkenheid. Ⓒ youtube/Tripadvisor

QUEPOS - Een Nederlandse horecatycoon is op Costa Rica verdachte in de gruwelijke moordzaak van een lokale vrouw. Zij werd gevonden in het hotel dat Harry B. al decennia in het Midden-Amerikaanse land bezit. B.’s advocaat bevestigt de verdenking aan De Telegraaf en laat weten dat zijn huisarrest met zes maanden is verlengd. De Nederlander ontkent met klem betrokkenheid.