Nepreview plaatsen vanaf 28 mei wettelijk verboden

De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat het verbod regelt. Dat kan daarmee over twee maanden ingaan, zegt minister Adriaansens (Economische Zaken), die spreekt van ’een sterkere vuist tegen nepreviews’.

Het gaat niet alleen om een verplichting om reviews op echtheid te controleren, het verbod geldt ook voor het betalen om mensen valse (positieve) recensies te laten plaatsen. Webshops moeten hun klanten bovendien informeren hoe ze controleren of reviews echt komen van mensen die een product gekocht hebben.

Duidelijkheid over betalingen

Adriaansens vult aan: „Ook moeten online platforms en winkels altijd duidelijk maken bij zoekresultaten dat het betaalde reclames betreft of dat er is betaald om een hogere plaatsing te krijgen. Platforms moeten bovendien consumenten laten weten wie verantwoordelijk is – verkoper of platform – voor levering, en afhandelen van retourzendingen. Dit past binnen mijn aanpak om het volledig en duidelijk informeren van de consument in de digitale economie te verbeteren en misleiding te stoppen.”

Bedrijven die zich niet aan de regels houden, krijgen een boete van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt aan de broek. Die werkt bovendien samen met andere waakhonden in de EU, voor wanneer een bedrijf in meerdere lidstaten de regels overtreedt. Het gaat om een boete van minimaal 4 procent van de omzet van een bedrijf in het land waar de wet wordt overtreden.