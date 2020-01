18 jaar cel voor moord ex-vriendin in aanwezigheid peuterdochter

De gaspitten in huis waren opengedraaid, met het risico op een ontploffing. De rechtbank rekent het hem zwaar aan dat haar peuterdochtertje ook in huis aanwezig was en hij zich niet om haar bekommerde. Het meisje bleef ongedeerd. De uitspraak is conform de eis.

K. was de fatale avond bij zijn ex-vriendin in huis, gaf hij toe, maar hij ontkent ten stelligste dat hij iets met haar dood te maken heeft.

