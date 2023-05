Mensen vast op veerboot door problemen met autobrug: ’Extreem vervelend’

Mensen zonder auto konden wel van de boot, maar de rest zit er al een tijd. Omdat deze boot niet weg kan uit Holwert, kon de daaropvolgende boot vanaf Ameland niet aanmeren; die veerboot moest daarom terugkeren naar het waddeneiland. „Dit betekent dat we de boot niet kunnen lossen en mensen na een mooi Pinksterweekend niet op tijd thuis kunnen brengen”, zegt Van Langen tegen de Leeuwarder Courant. „Een extreem vervelend probleem.”

Of de boot vanaf Ameland later wel naar het vasteland kan varen is nog niet bekend. Eerst moeten de auto’s van het andere veer. Volgens Van Langen wordt daaraan gewerkt. „Er kan maar één schip tegelijk aanleggen in Holwert. We willen de mensen faciliteren, maar we weten nog niet wanneer dat kan.”