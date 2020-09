Vrouw opgepakt voor plan ’bitcoinmoord’

De 36-jarige Kristy Lynn Felkins was op het ’darkweb’, waar vooral criminelen zitten, op zoek gegaan naar iemand die haar ex Gabriel Scott uit de weg kon ruimen. Ze vond iemand die de klus voor ongeveer 5000 dollar, in 2016, op dat moment 12 bitcoins, wilde klaren. De vrouw, die onder de naam KBGMKN opereerde, wist via een Finse site het digitale geld over te maken.

De afspraak was dat de man in Californië zou worden omgebracht en dat het moest lijken op een uit de hand gelopen beroving. Volgens Kristy had Gabriel haar jarenlang mishandeld.

Kort daarop bleek dat de ’huurmoordenaar’ een oplichter was die er met haar geld vandoor ging. Daarover klaagde ze uitvoerig op de site van de ’moordenaar’.

Kristy’s plan kwam aan het licht toen de politie in 2019 bij het oprollen van een deel van het duistere darkweb stuitte op haar woedende conversatie.

De Amerikaanse wordt nu aangeklaagd voor het aanzetten tot moord en kan tot tien jaar cel krijgen.

Gabriel Scott, de man die vermoord had moeten worden, reageert in Amerikaanse media stomverbaasd op het nieuws dat er een prijs was gezet op zijn hoofd. Tegen The News & Observer zegt hij ’geen flauw idee’ te hebben waar dit vandaan kwam.

Het stel trouwde in 2004 en scheidde net voor haar online zoektocht naar een huurmoordenaar. Ze heeft zelf twee kinderen met Scotte en eentje uit een andere relatie.