Potvis Sil als skelet te bewonderen

De opbouw van het skelet, dat bestaat uit vele botten en wervels, duurt vier dagen en gebeurt in de Hubert Jans loods op de Willemshaven. Het publiek kan de voortgang van het werk daar ook volgen.

De 31.000 kilo wegende potvis, vernoemd naar Sil de strandjutter, spoelde eind juli 2013 aan op het strand van Terschelling. Het dier was niet meer te redden en werd naar Harlingen gesleept om ontleed te worden. De gemeente heeft een preparateur gevraagd het skelet te herstellen. Na de Tall Ships Races krijgt Sil een plekje in de nieuwe Nova Zembla Experience in Harlingen, die het verhaal vertelt over de heroïsche reis van Willem Barentsz in de 16e eeuw.