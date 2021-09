Premium Het beste van De Telegraaf

Column – Ralph Dekkers Israël is Orwelliaanse nachtmerrie aan het worden

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Een vrouw arriveert op het Ben Gurion International Airport in Lod, vlak bij Tel Aviv. Ze zal vermoedelijk net als haar kinderen in quarantaine moeten met strenge controlemechanismen incluis. Ⓒ Debbie Hill/UPI/Shutterstock

TEL AVIV - ’Nederland verandert in China’ las ik op een van de spandoeken tijdens een recente protest in Amsterdam. Kom kom, valt wel mee. Je laat even een coronapas of een negatief testresultaat zien en je kan een kroeg of restaurant binnen. Werkt al maandenlang prima in Israël, waar zelfs kinderen onder de twaalf, die niet in aanmerking komen voor vaccinatie, een sneltest moeten doen voordat ze bijvoorbeeld naar de bioscoop kunnen.