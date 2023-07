Kabinet maakt zich op voor nieuw asieloverleg: ’Inzet is om eruit te komen, maar niet alles is mogelijk’

Premier Rutte houdt vrijdagochtend bij de inloop van de ministerraad de kaarten tegen de borst en wil niet inhoudelijk ingaan op vragen van journalisten. Het was juist de VVD-premier die sinds deze week op ramkoers ligt met D66 en CU over het beperken van gezinshereniging van asielzoekers. Vrijdagmiddag wordt daar – na de ministerraad – opnieuw in een sessie over doorgepraat, is de verwachting.

D66-minister Jetten, die bij de overleggen aanschuift, benadrukt vrijdagochtend dat afspraken wat hem betreft ’juridisch houdbaar’ moeten zijn. „Het zijn stevige gesprekken waarbij het er af en toe hard aan toe gaat. Dat is logisch, want dit raakt aan de waarden van de partijen aan tafel.”

Of hij nieuwe maatregelen het levenslicht laat zien, is nog maar de vraag. „We kunnen pas aan het eind beoordelen als het pakket klaar is. Als het goed is, gaan we ervoor.” Partijleider Kaag is stelliger. „Iedereen is van goede wil. Het gaat om goede, objectieve oplossingen over verschillende aspecten van migratie. Over kennis-, arbeidsmigratie, de liefde, en óók over asiel. De inzet is altijd om eruit te komen. Maar niet alles is mogelijk”, waarschuwt zij.

’Het is niet makkelijk’

VVD-minister Yesilgöz herkent zich niet in een ’crisis’, zegt ze. „Ik ben met oplossingen bezig voor problemen die groot genoeg zijn. Het is niet makkelijk. Daarom overleggen we nog.”

Minister De Jonge (CDA) is optimistischer. „Het zal echt wel kunnen lukken”, zegt hij. Maar hij erkent dat het een ’ingewikkeld’ onderwerp is „waarbij het afgelopen jaren - als we eerlijk zijn - niet echt gelukt is oplossingen te vinden. Maar het moet wel gebeuren, want migratie dreigt de draagkracht van de samenleving te overstijgen.”

Daarbij herhaalt hij zijn eigen mantra: „Als je eruit wílt komen, is er altijd een weg door het midden te vinden.” CU-vicepremier Schouten wil nog niet vooruitlopen op de gesprekken. Eerder werd bekend dat juist haar partij grote problemen ziet in het versoberen van de gezinshereniging voor asielzoekers.