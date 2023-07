Ultieme poging tot asieldeal: aan- en uitknop gezinshereniging

Meerdere bronnen bevestigen dat dit voorstel besproken wordt tijdens een derde sessie waarin VVD, D66, CDA en CU tot een asieldeal pogen te komen. Eerder passeerde een scala aan andere plannen al de revue. Steeds stuitte het op weerstand.

Zo lag er donderdag ook een plan van VVD en CDA om zelf maar een initiatiefwet in elkaar te zetten voor een asielsysteem waarbij niet alle asielzoekers evenveel rechten krijgen alweer in de prullenbak. D66 en CU wilden er absoluut niet aan.Volgens betrokkenen moest deze initiatiefwet de herinvoering van een tweestatusstelsel regelen. Meerdere Europese landen maken er al gebruik van, in allerlei varianten. Het systeem regelt dat niet alle asielzoekers evenveel rechten krijgen. Zo kunnen er voorwaarden worden gesteld aan gezinshereniging. D66 en CU zien dat niet zitten.

Het plan tot een initiatief van VVD en CDA is gedaan in de nacht van donderdag op vrijdag. Geopperd is om de twee zelf een voorstel te laten maken. Dat zou dan pas op zijn vroegst in 2025, na nieuwe Kamerverkiezingen van kracht kunnen worden. D66 en CU zouden weliswaar de vrijheid krijgen om tegen de initiatiefwet te stemmen, maar aangezien op het asieldossier doorgaans een meerderheid over rechts te vinden is, zou het plan het ook zonder hun steun kunnen redden.

Maar D66 en CU hebben het idee naar de papierversnipperaar verwezen, zeggen ingewijden. Een ander plan dat de revue is gepasseerd, is de invoer van zo’n stelsel met twee statussen, maar dan onder nadrukkelijk voorbehoud van een uitvoeringstoets. Vooral bij D66 en CU leven zorgen over de uitvoerbaarheid van het stelsel. Ook dat plan zou afgeschoten zijn.

Tweestatusstelsel

Een dag eerder liepen de gemoederen hoog op toen er nog veel meer varianten van het tweestatusstelsel ter tafel kwamen en D66 en CU daar ook steeds een streep doorheen zetten. Gesproken is over het beperken van gezinshereniging voor een deel van de asielzoekers tot maximaal 200 per maand. Gepoogd is om het aantal op te krikken en de periode waarin de gezinshereniging zou mogen plaatsvinden te verlengen, maar ook hiervoor kreeg de VVD de handen niet op elkaar. VVD-leider Rutte heeft die avond uiteindelijk geconstateerd dat overeenstemming er niet in zat. Daarom wilde hij de plannen maar gewoon in de ministerraad in stemming te brengen. Dat leidde tot woedende reacties bij de coalitiepartners. Inmiddels heeft Rutte volgens bronnen ingebonden.

Het beperken van gezinshereniging ligt bij D66 en CU als een steen op de maag. Volgens Haagse bronnen hebben die twee partijen van meet af aan aangegeven dat ze dit niet pruimen. Vooralsnog laten VVD en CDA de hoop niet varen. „Het is alsof je zegt dat je geen vis lust, maar toch steeds maar weer de vraag krijgt of dat ook betekent dat je geen haring lust en ook geen kibbeling”, aldus een CU-bron. Volgens VVD en CDA heeft de invoering van het tweestatusstelsel geen zin als je er geen beperkingen erin stopt voor gezinshereniging.

D66-minister Jetten, die bij de overleggen aanschuift, benadrukt vrijdagochtend dat afspraken wat hem betreft ’juridisch houdbaar’ moeten zijn. „Het zijn stevige gesprekken waarbij het er af en toe hard aan toe gaat. Dat is logisch, want dit raakt aan de waarden van de partijen aan tafel.”

Of D66 nieuwe maatregelen het levenslicht laat zien, is nog maar de vraag. „We kunnen pas aan het eind beoordelen als het pakket klaar is. Als het goed is, gaan we ervoor.” Partijleider Kaag is stelliger: „Iedereen is van goede wil. Het gaat om goede, objectieve oplossingen over verschillende aspecten van migratie. Over kennis-, arbeidsmigratie, de liefde, en óók over asiel. De inzet is altijd om eruit te komen. Maar niet alles is mogelijk”, waarschuwt zij. Ook D66-minister Ollongren is terughoudend. Op de vraag of er volgende week nog een kabinet zit, antwoordt zij: „Dat durf ik niet te zeggen.”

’Het is niet makkelijk’

VVD-minister Yesilgöz herkent zich niet in een ’crisis’, zegt ze. „Ik ben met oplossingen bezig voor problemen die groot genoeg zijn. Het is niet makkelijk. Daarom overleggen we nog.”

Minister De Jonge (CDA) is optimistischer. „Het zal echt wel kunnen lukken”, zegt hij. Maar hij erkent dat het een ’ingewikkeld’ onderwerp is „waarbij het afgelopen jaren - als we eerlijk zijn - niet echt gelukt is oplossingen te vinden. Maar het moet wel gebeuren, want migratie dreigt de draagkracht van de samenleving te overstijgen.” Daarbij herhaalt hij zijn eigen mantra: „Als je eruit wílt komen, is er altijd een weg door het midden te vinden.”

CU-vicepremier Schouten ’weet niet’ of de partijen er nog uit komen. „Gezinshereniging is een ongelofelijk belangrijk punt voor ons”, zegt zij vrijdagmiddag na de ministerraad. „Dan gaat het over kinderen uit oorlogsgebied. Dat is een belangrijk ijkpunt. Er komt een nieuw stuk waar wij nog naar gaan kijken. Ik ga dat eerst maar eens bekijken, en met mijn fractie overleggen.” Moet er vrijdag een knoop worden doorgehakt, zoals de VVD eerder eiste? „Wij zijn nooit getrouwd geweest met een deadline, die hebben wij nooit gesteld”, aldus Schouten.