Mannen stelen beademingsapparatuur uit auto Breda

BREDA - Bij een auto-inbraak in de wijk Boeimeer in Breda is in de nacht van zondag op maandag onder meer beademingsapparatuur gestolen. De politie spreekt van zes sets met beademingsapparatuur, verder bestond de buit uit sportkleding en een bankpas. De gestolen medische apparatuur is maandag teruggevonden in twee tassen bij een voetbalveldje. De politie heeft twee verdachten aangehouden, van 41 en 49 jaar.