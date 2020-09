PVV en FVD boos over niet vervolgen Akwasi: ’Totale willekeur’

„Totale willekeur”, zo ziet Wilders het. „Ik stel een vraag, sta zes jaar voor de rechter en word veroordeeld, Akwasi dreigt met grof geweld en gaat vrijuit. Nederland is een corrupt land geworden.”

„Juridisch stupide,” noemt FvD-Kamerlid Theo Hiddema, tevens strafpleiter, de beslissing van het OM om de zaak te seponeren. Volgens hem wordt door het besluit van het OM het principe van rechtsgelijkheid geschonden. Hij wijst op vergelijkbare zaken: de rechtszaak tegen Geert Wilders en de veroordeling van ‘blokkeerfriezin’ Jenny Douwes: „Wilders stelde een vraag over “minder, minder” en mevrouw Douwes probeerde kinderen te beschermen tegen de activisten van Kick Out Zwarte Piet, terwijl deze man al 10 jaar lang zichtbaar geweldsfantasieën demonstreert.” Hiddema vindt het besluit bovenal ’niet verbindend en niet inclusief’. „Als je dan toch inclusief bezig wilt zijn, is hem een dagvaarding geven een goede manier.”

Coalitiepartijen VVD en D66 laten weten geen uitspraken te willen doen over individuele zaken.

Meer dan veertig mensen deden aangifte tegen Akwasi vanwege zijn uitspraak op de Dam tijdens de Black Lives Matter-demonstratie afgelopen juni. De rapper hield daar een speech, die hij afsloot met de kreet: „Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.” Het OM concludeerde weliswaar dat de uitspraak van Akwasi strafbaar is, maar omdat de rapper op sociale media het boetekleed aantrok en zijn woorden terugnam, laat ze het varen. De publiekelijke terugtrekking heeft volgens het OM „een groter preventief effect” dan wanneer er een rechtsgang plaats zou vinden.

Onlangs doken er oude tweets van Akwasi op waarin hij oproept tot geweld tegen Sinterklaas en Zwarte Piet. Die tweets horen niet bij het sepot van het OM en worden dus nog wel nader onderzocht.