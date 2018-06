De vreemdste superjachtontwerpen ooit

De Rus Vasily Vasilievich (38) is van huis uit een zakenman en verdiende zijn geld in het bankwezen. De rijke Rus ontwerpt daarnaast ook superjachten, momenteel op papier, mogelijk later gevolgd door de daadwerkelijk bouw ervan.

Niet remmen

Omdat Vasilievich geen scheepsbouw achtergrond heeft, laat hij zich niet remmen door wat wél en niet mogelijk is. Hij verzint gewoon een concept en presenteert dat. Over de uitvoering maakt hij zich pas zorgen als iemand daadwerkelijk ooit zijn ontwerp bestelt.

Skyscrapers

Red Shark is een vuurrrood superjacht van maar liefst 75 meter lang. Het agressieve uiterlijk moet de gevaarlijke figuren representeren die in de wereld van het grote geld rondzwemmen. Superjacht Manhattan is geïnspireerd op skyscrapers uit New York. De stalen opbouw met glas moet de indruk wekken dat er een stad voorbij komt varen.

Radarboten

De raderboten op de Mississippi spreken tot ieders verbeelding, dus waarom zou zo'n groot rad niet in een superjacht verwerkt worden? Het superjacht is verder vrij netjes afgewerkt en doet niet denken aan een boot van de eind 19de eeuw. De grote vraag is gaat Vasilievich zijn centen ooit gebruiken om een van zijn plannen ook in een casco om te zetten?