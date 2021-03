Keiharde afpersing in cokecircuit: ook familie doelwit op de korrel

In de nacht van 21 januari 2021 stuitten passanten op een explosief en enkele hulzen bij een pand aan de Kleine Krogt in Breda. Ⓒ MaRicMedia

BREDA - Aan een nietsontziende oorlog tussen criminelen in Breda en Rotterdam is een nieuw bizar hoofdstuk toegevoegd. Na eerdere aanslagen op een 39-jarige man in Breda hebben criminelen nu familie van de man afgeperst. Niet betalen zou ernstige consequenties hebben.