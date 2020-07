Trump prijst ’indrukwekkende’ arts met bizarre theorieën

Trump tijdens zijn persconferentie vlak voordat hij daar uit zou weglopen vanwege een hem onwelvallige vraag. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Op het moment dat er in de VS weer drie staten in de zogenaamde rode zone zijn terechtgekomen claimde president Trump tijdens een persconferentie dat grote delen van zijn land coronavrij zijn en beval hij wederom het oud-malariamedicijn hydroxychloroquine aan. Daarmee botste hij opnieuw met zijn eigen medische experts, terwijl hij tegelijkertijd een arts gelooft die er een aantal bizarre medische theorieën op nahoudt.