Zakenman Kuijf waarschijnlijk met bijl gedood

Tijdens de eerste rechtbankzitting woensdag in Zutphen bleek de 28-jarige Janet S. uit Kampen de hoofdverdachte. Dat is een vrouw die al eerder een man in de val lokte. Ook die moest het met de dood bekopen. In 2006 veroordeelde het gerechtshof S. tot vier jaar cel. Net als toen had ze nu hulp van een (andere) vrouw, de 29-jarige Joyce N. Haar advocaat Hans den Otter verklaarde dat er seks was geweest en dat daar beelden van zijn gemaakt. Mogelijk wilden de vrouwen het slachtoffer daarmee afpersen. Overigens zegt S. te lijden aan geheugenverlies. Op haar bh is een bloedspat gevonden van Kuijf.

Twee dames die oudere mannen afpersen, zo wordt het duo omschreven. De raadsman van de derde verdachte, de 30-jarige Youri B., probeerde tijdens de zitting zijn cliënt vrij te krijgen. Volgens hem heeft hij niets gedaan en is hij hooguit betrokken geweest bij de brandstichting „Ik heb niets te maken met die moord. Echt niet”, verklaarde de broodmagere man.

De zaak gaat in september verder.