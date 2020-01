Frankrijk trekt troepen voorlopig niet terug uit Irak

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Gamma Presse Images

BAGDAD - Frankrijk is voorlopig niet van plan zijn troepen terug te trekken uit Irak, omdat de strijd tegen terreurbeweging IS nog steeds een prioriteit is voor het land. Dat maakt de Franse regering bekend. De beveiliging voor de 160 Franse militairen in Irak is wel aangescherpt.