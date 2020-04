Aantal coronapatiënten op ic’s daalt met 24 naar 1279

Een spandoek voor ic-personeel in het Brabantse Uden. Ⓒ BSR Agency

ROTTERDAM - Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is in de afgelopen 24 uur met 24 afgenomen van 1303 naar 1279. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Daarmee is er voor de vierde dag op rij sprake van een daling. Dinsdag nam het aantal ic-patiënten al met 35 af.