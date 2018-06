Facebook verraadt dief

De man drong binnen in een huis in South St. Paul en nam contant geld, een horloge, een iPod en creditcards mee.

Toen het slachtoffer James Wood thuiskwam, merkte hij de inbraak op. De voordeur stond open, een raam was opengebroken en bij de computer lag een stapel natte kleren en schoenen. De dader was kennelijk natgeregend en had zijn kleding uitgetrokken.

Blij verrast was James toen hij zag dat de inbreker op zijn computer was ingelogd op Facebook. Hij achterhaalde een foto en contactgegevens van de dader en droeg die over aan de politie. Het bleek te gaan om de 26-jarige Nicholas Wig. James: "Ik deelde de foto en vertelde dat mensen voor die jongen moesten uitkijken omdat het een dief is."

James stuurde een berichtje naar de dader: "Je hebt wat spullen in mijn huis laten liggen, hoe kan ik ze je teruggeven?" De dader ging akkoord om naar het huis te komen om zijn spullen op te halen, zo meldt Daily Mail.

Toen James de dader op straat zag aankomen, schakelde hij de politie in. Nicholas Wig werd opgepakt. Mogelijk moet de inbreker tien jaar de cel in en moet hij een boete betalen van 20.000 euro.