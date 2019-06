Ljubisa O. krijgt tbs na gezindsdrama Bodegraven

O. bracht april vorig jaar in hun woning in Bodegraven zijn vrouw met 71 messteken om het leven. De man dacht dat zijn vrouw een vampier was en hoorde stemmen in zijn hoofd die zeiden dat hij haar moest vermoorden.

De man uit het voormalige Joegoslavië heeft een lange historie van psychische problemen. Hij zat eerder al een aantal jaren in instellingen. De drie jonge kinderen van het stel waren eerder al door jeugdzorg uit huis geplaatst.