'Saoedische boycot valt mee'

"Het lijkt erop dat bedrijven geen last meer ondervinden van handelsbelemmeringen", verklaart de woordvoerder. "De afgelopen tijd hebben wij meerdere meldingen van gedupeerde ondernemers binnen gekregen, maar de laatste weken zijn er geen nieuwe gevallen meer bijgekomen."

De Saudi's besloten Nederlandse bedrijven te boycotten wegens een anti-islamsticker van PVV-leider Geert Wilders. Hierop stond de Saudische vlag afgebeeld met de tekst: 'De islam is een leugen. Mohammed is een boef. De Koran is gif'.

De Saoedische autoriteiten hebben nooit officieel aangekondigd dat er handelsmaatregelen tegen Nederland zijn genomen. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken bevestigde echter dat hij diverse berichten kreeg dat diverse Nederlandse bedrijven handelsbelemmeringen ondervonden. Zo werden orders afgezegd, overeenkomsten geschrapt en geplande afspraken niet nagekomen.

Nederland exporteerde in 2012 voor ruim 2,2 miljard euro aan goederen naar Saudi-Arabië, vooral machines, chemische producten en voeding. Ons land importeerde toen voor 4,7 miljard euro, vooral olie.