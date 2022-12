Zwaar vuurwerk afgestoken in trein bij Schagen, dader naar ziekenhuis

Op foto’s (die niet in dit stuk geplaatst zijn) is te zien dat er een plas bloed op de grond ligt. De 18-jarige dader zou verwondingen hebben opgelopen aan zijn hand. Andere passagiers hebben gehoorschade opgelopen. Sommigen vergelijken de kracht van een Cobra met die van een handgranaat.

De trein werd vanwege het incident stilgezet bij het station van Schagen, waar politie en ambulancebroeders al stonden te wachten. De politie gaat ervan uit dat het vuurwerk bewust is afgestoken. De dader is opgenomen in het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de NS noemt de actie „te idioot voor woorden”.

