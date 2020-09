Hamsterrat krijgt gouden medaille voor levensreddend opsporingswerk

De miljoenen verstopte mijnen in het Aziatische land zijn levensgevaarlijk. Tientallen mensen stappen er jaarlijks op, vaak met dodelijke gevolgen. Daarom laten de autoriteiten hamsterratten naar de explosieven zoeken. De beestjes worden daarvoor speciaal getraind.

Een van die viervoeters is Magawa. Een Britse liefdadigheidsinstelling voor dieren reikte de prestigieuze medaille uit aan de zevenjarige gambiahamsterrat vanwege een indrukwekkende ’carrière’ en „levensreddende toewijding”, meldt de BBC. Het is de eerste keer dat een rat de prijs krijgt. Eerder kregen alleen honden die eer.

Krabben

Het knaagdiertje werd opgeleid in Tanzania door specialisten die leren hoe de ratten landmijnen en tuberculose kunnen herkennen. Wanner de beestjes over een explosief heen lopen, beginnen ze te krabben. Ze zijn zelf te licht om opgeblazen te worden. Professionals kunnen vervolgens de explosieven veilig weghalen. Die liggen er nog vanwege oorlogen in het verleden.