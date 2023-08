Kaag zag liever D66’er op plek Hoekstra, verzet in Europees Parlement

In coalitiekringen wordt vermeld dat het een uitdrukkelijke wens van Ursula von der Leyen (de voorzitter van de Europese Commissie) is geweest dat Nederland een christendemocraat zou afvaardigen als opvolger van Frans Timmermans. Hij is nu kopman van PvdA/GL bij de verkiezingen in november.

Het was geen geheim dat D66 als pro-Europese partij ook interesse had in de post die nu waarschijnlijk naar Hoekstra gaat, zegt Kaag vrijdagochtend. „Het zou heel eervol zijn geweest als iemand van onze partij zou zijn voorgedragen”, zegt de minister van Financiën. Er waren volgens haar genoeg geschikte D66-kandidaten beschikbaar: „Kijk naar het profiel van onze lijsttrekker Rob Jetten (klimaatminister, red.), wat hij doet op klimaat, naar Kajsa Ollongren (minister van Defensie, red.), Hans Vijlbrief (staatssecretaris Mijnbouw, red.), ikzelf ook.”

Maar ze wenst Hoekstra desondanks ’heel veel succes’: „Ik wil de heer Hoekstra feliciteren en complimenteren met de voordracht.” De CDA’er zelf noemt het ’een enorme eer en een enorme verantwoordelijkheid’ om te worden voorgedragen als opvolger van Frans Timmermans, die de lijst van PvdA/GL gaat leiden.

Kandidaat

Hoekstra wijst erop dat hij nog niet definitief benoemd is: „Ik ben de kandidaat, niet minder en niet meer.” Hij moet bijvoorbeeld nog in gesprek met EU-voorvrouw Ursula von der Leyen en het Europees Parlement. Een deel daarvan is ontevreden met de Nederlandse voordracht. De sociaaldemocraten, waar de PvdA en dus Timmermans toe behoorden, kondigen in een statement een ’serieuze en zware hoorzitting’ aan voor Hoekstra.

De sociaaldemocraten zien het liefst dat Hoekstra, wiens CDA bij de christendemocratische vleugel in Europa hoort, een andere portefeuille krijgt dan Timmermans. Het klimaatdossier houden de sociaaldemocraten liever voor zichzelf.

