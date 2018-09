Historie langs de Turkse kust

Het oude Efeze

Vanuit de badplaats Kusadasi ben je in ongeveer een half uur in Efeze. In de oudheid was dit een belangrijke handels- en havenstad, tegenwoordig vind je er voornamelijk nog ruïnes die aan deze status herinneren. De Bibliotheek van Celsus, de Tempel van Hadrianus en de Poort van Mazaeus en Mithridates zijn hierbij goed bewaard gebleven.

Havenstad Bodrum

Bodrum behoort zonder twijfel tot de mooiste steden aan de Turkse kust. In de sfeervolle jachthaven, maar ook het Kasteel van Sint Petrus kun je je prima vermaken. Als het te warm wordt, duik je een van plaatselijke musea in voor wat verkoeling. En met het Mausoleum van Halicarnassus herbergde Bodrum zelfs één van de traditionele zeven wereldwonderen!

Pergamon

Ongeveer 100 kilometer ten noorden van Izmir, dat met bijna drie miljoen inwoners de derde stad van Turkije is, lag vroeger Pergamom. Net als Efeze was deze stad eeuwen geleden zeer invloedrijk. Hoewel er van Pergamom, dat tegenwoordig Bergama genoemd wordt, minder is overgebleven dan van Efeze, is het plaatsje dankzij onder meer de Tempel van Athene en het grote Romeinse theater populair onder toeristen.

Het Kasteel van Alanya

De 140 torens, verspreid over de ruim zes kilometer lange kasteelmuren, kun je eigenlijk niet missen. Al is het maar omdat de inwoners van Alanya bijzonder trots zijn op hun eigen stukje Werelderfgoed, en er dus maar al te graag over vertellen. Na je bezoek aan het Kasteel van Alanya kun je ook nog een kijkje nemen in Kızıl Kule, de rode toren.

Bron:Tjingo.nl/turkije

