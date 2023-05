Eindelijk: eerste warme dag van het jaar op komst

Als het donderdag 20 graden wordt in De Bilt hebben we daar lang op moeten wachten, gemiddeld wordt op 13 april al de eerste 20 graden gemeten in De Bilt. Dit jaar is het in De Bilt niet warmer geweest dan 17,9 graden.

„Met flink wat ruimte voor de zon en sluierbewolking, loopt de temperatuur mede dankzij een (zuid)oostenwind flink op”, schrijft Weer.nl. „Het wordt 20 tot 23 graden, met de hoogste waarden in het zuiden van het land. Langs de Belgische grens is een lokale 24 graden zelfs niet uitgesloten.”