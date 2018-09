Nee mama, ik wil geen broodje

door Marion van Es

In de gisteren uitgezonden documentaire ’Emma wil leven’, zagen we hoe een 18-jarig meisje de strijd met anorexia verloor. Maar het kan gelukkig ook goed aflopen. ’Sanne’ was 9 toen ze een eetstoornis ontwikkelde en is nu weer gek op taartjes.Je kunt je niet voorstellen hoe blij je als moeder bent als je kind tijdens een verjaardag om een tweede stuk taart vraagt”, vertelt Lydia. Om privacyredenen wil ze niet met haar echte naam in de krant, ook Sanne is een schuilnaam. Het gezin wil de nare periode die achter hen ligt namelijk eindelijk afsluiten. Sanne eet weer normaal.

Dat een 9-jarig meisje anorexia kan krijgen, was niet iets waar Lydia ooit rekening mee had gehouden. „Ik dacht dat dat meer iets was wat in de puberteit kon voorkomen, maar bij mijn dochter? Afvallen was in ons gezin totaal geen ding, ik heb zelfs nog nooit gelijnd. In de weegschaal zaten al jaren geen batterijen meer.”

Dat Sanne toch opeens dun wilde zijn, verklaart ze door een voorval op school. „Ze wilde in de pauze ergens aan meedoen, maar kreeg te horen dat dit niet mocht omdat ze dik was. Die opmerking heeft iets gebroken bij haar”, vervolgt Lydia. „Sanne was slim, ze had haarfijn door hoe alles werkte op school. Ze zag dat de kinderen die populair waren vaak dun waren en de molligere kinderen niet. Als ik dun word hoor ik er wel bij, dacht ze.”

Dunner

„Langzaam maar zeker veranderde haar karakter. Ze was altijd een voorbeeldig kind: lief, vrolijk, gemakkelijk. Maar opeens kreeg ze hevige explosies van frustratie, ik herkende mijn eigen dochter niet meer.” Dat Sanne wat dunner was geworden, viel ook op. „Ik ben toen met haar naar de huisarts geweest, maar die maakte zich geen zorgen. Ieder kind is wel eens een tijdje wat dunner of dikker, zei hij. Bovendien gaf Sanne zelf aan dat er niets aan de hand was.”

Het duurde lang voordat echt zichtbaar werd dat het meisje een serieus eetprobleem had. Volgens Lydia heeft dat te maken met de langere lesroosters. „Ze kwam tussen de middag niet meer thuis, dus was van 8 tot 18 uur weg. Ze at ’s avonds normaal haar bord leeg, maar ik had geen idee dat ze de rest van de dag helemaal niets had gegeten.”

Lydia ging opnieuw met haar dochter naar de huisarts, waarna Sanne werd doorverwezen naar een psycholoog. „Er werd toen al rekening gehouden met een eetprobleem, maar ik denk dat ze de ernst van de situatie onderschat hebben. Met een puber kun je gesprekken voeren, maar een kind van 9 heeft nog geen zelfreflectie en kan moeilijk de gevolgen overzien van haar acties. Sanne moest bijvoorbeeld op een lijst bijhouden wat ze at, maar vulde die niet naar waarheid in. Dat schoot ook niet op.”

Ondertussen werd de situatie steeds ernstiger. „Naar de supermarkt gaan, duurde eeuwen. Ze keek op elke verpakking, als er suikers in zaten wilde ze het niet eten. En ze wist precies hoeveel calorieën overal inzaten, dat had ze echt niet van mij.”

Lydia raakte steeds meer in paniek. Wat als dit niet meer goed kwam? Dat ze uiteindelijk toch weer grip kreeg op haar dochter, heeft ze te danken aan Eric van Furth en zijn team van de Ursula Kliniek, het grootste centrum voor eetstoornissen in Nederland. „Daar gaven ze onze handvatten om als het ware zelf de behandelaars van onze dochter te worden. We leerden hoe we haar zelfvertrouwen weer op konden bouwen, maar ook hoe we konden zorgen dat ze weer in gewicht toenam.”

Behandeling

Sanne is maar twee maanden onder behandeling geweest in de kliniek. „Maar dit waren wel de moeilijkste maanden van mijn leven”, vertelt Lydia. „Met mijn werkgever regelde ik dat ik altijd bij Sanne kon zijn als ze at. Iedere maaltijd was een enorme strijd, ze wilde per se niet dikker worden. We bedachten allerlei foefjes om haar toch aan te laten komen. Dan roerden we stiekem een paar lepels slagroom door haar yoghurt.”

Langzaam maar zeker ging het beter. Sanne ging weer normaal eten. Dat ze zo snel volledig herstelde, is volgens Lydia juist te danken aan haar jonge leeftijd. „Pubers nemen vaak heel weinig aan van wat hun ouders zeggen, maar Sanne was nog zo van ons afhankelijk. En juist doordat we het nu al hebben aangepakt, is de kans groot dat haar eetprobleem ook niet terugkomt als haar lichaam straks in de puberteit weer verandert.”

Dat er steeds vaker wordt gezegd dat de extreem gezonde levensstijl van ouders de aanleiding kan zijn voor eetstoornissen bij zulke jonge kinderen, herkent Lydia niet. „Bij ons ging die vlieger in ieder geval niet op. Sanne had ook geen dunne rolmodellen en zat nog niet op internet. Maar via televisie, reclames en de media komen kinderen wel constant in aanraking met de noodzaak om slank te zijn.”

Lydia wil andere ouders die vermoedens hebben dat hun kind een eetprobleem heeft, aanraden om zo snel mogelijk specialistische hulp in te roepen. „De realiteit is dat er mensen aan anorexia overlijden, dat zie je ook in de documentaire over Emma. Maar Eric van Furth heeft ons daarin altijd gerustgesteld, juist doordat Sanne nog zo jong was toen ze hulp kreeg. ’Later zal dit slechts een voetnoot in haar geschiedenis zijn’, zei hij.”