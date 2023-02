Drama voor Italiaanse kust; omgekomen migranten aangespoeld

Italiaanse media spreken van circa veertig lichamen die zijn aangespoeld op een strand of in zee gevonden bij Steccato di Cutro, bijna 500 kilometer ten zuidoosten van Rome. Dat aantal zal vermoedelijk nog oplopen. Medewerkers van het plaatselijke havenbedrijf en de politie zoeken naar overlevenden. Er zijn er circa vijftig gered. Onder de geborgen lichamen zijn ook kinderen.

De boot had vermoedelijk ongeveer tussen de 150 en 250 mensen uit voornamelijk Afghanistan, Iran en Pakistan aan boord. De boot stond volgens lokale nieuwsbronnen op het punt het strand van Steccato di Cutro aan de monding van de rivier de Tacina te bereiken, toen het plotseling in twee delen brak in de ruwe zee. De oude houten vissersboot zou niet bestand zijn geweest tegen de hoge golven. Veel migranten werden meegesleurd door de golven en vielen in zee. Onder hen ook vrouwen en kinderen.

In Italië wordt gemeld dat de migranten geen tijd hadden om hulp te vragen. Een deel van de overlevenden zou op eigen kracht de kust hebben bereikt. Dat zouden er ongeveer twintig zijn. De overlevenden zeiden dat er tussen de 150 en 250 mensen op de boot zaten.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft geschokt op de tragedie gereageerd. Ze wil dat de landen waar de migranten vandaan komen en waar ze de zee op gaan, meer meewerken om deze drama’s te voorkomen, en dat mensen niet worden aangemoedigd het risico te nemen.

De mensensmokkelaars moeten worden aangepakt, want volgens buitenlandminister Matteo Piantedosi verdienen gewetenloze criminelen veel geld door de migranten een reis naar Europa op gammele onzeewaardige bootjes aan te smeren. „Over de lijken van hun slachtoffers worden enorme winsten gemaakt die in drugs en in wapens worden geïnvesteerd.”