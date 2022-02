’Eunice kan zwaarste storm van 21e eeuw tot nu toe worden’

Aan zee komt windkracht 10 te staan (zware storm) en in het noordelijk kustgebied is kans op windkracht 11 (zeer zware storm). In nagenoeg het hele land komt het tot zeer zware windstoten van ruim 100 km/uur. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust kunnen zelfs uitschieters rond 140 km/uur voorkomen.

Eunice trekt vandaag over de Noordzee ten noordwesten langs Nederland en dit levert volgens Weeronline zeer onstuimige omstandigheden op. „De zuidwestenwind piekt eerder aan de westkust dan in het noorden van ons land. Volgens de laatste verwachting valt de piek in de westelijke provincies in de namiddag en vroege avond, ongeveer tussen 15:00 en 19:00 uur. De piek aan de noordkust valt in de avond, tussen 18:00 en 0:00 uur.”