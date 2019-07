Amsterdamse GroenLinks-wethouder houdt stukken achter

Dit keer is het GroenLinks-wethouder Touria Meliani (Personeelszaken) die verzaakt. In september 2018 vroeg deze krant om informatie over ontslagvergoedingen. In december 2018 - toen het verzoek al afgehandeld moest zijn - bleek dat het informatieverzoek ’over het hoofd’ was gezien, waarna deze krant excuses kreeg. Er zou met spoed alsnog informatie worden opgezocht en verstrekt. Tot op heden is dat niet gebeurd.

Inzage

Enkele maanden geleden werd door ambtenaren aan deze krant meegedeeld dat in vijf gevallen ontslagvergoedingen zijn uitbetaald, waaronder aan ex-gemeentesecretaris Arjan van Gils (75.000 euro). Die informatie was verzameld, maar tot op heden niet verstrekt. Ook wilde deze krant inzage in de contracten die zijn afgesloten. Het contract van Van Gils zou echter ’geheim’ zijn verklaard door Amsterdam. Wat hem betreft hoefde dat niet, zei hij tegen de Rotterdamse raad toen de rel rond de gouden handdruk naar buitenkwam.

Onduidelijk is nog steeds of Van Gils recht heeft op dat bedrag. De gemeentelijke accountant plaatste daar vraagtekens bij. Meliani kon niet aangeven of Van Gils nu wel of niet gewerkt heeft, een vereiste om de maximale ontslagvergoeding te krijgen. Van Gils zelf stelde later dat hij wel wilde werken, maar geen opdrachten kreeg. De vraag of dat klopt, kon gisteren niet door de gemeente Amsterdam worden beantwoord.

Ook Meliani kwam onder vuur te liggen omdat zij de raad niet goed informeerde.

Reces

Pikant is dat zij de opgevraagde gegevens niet voor komende maandag zal openbaren. Die dag is de laatste mogelijkheid voor raadsleden een debat aan te vragen voor het reces. Een woordvoerder van Meliani bood gisteren opnieuw excuses aan. „Het is pas recent onze kant opgekomen. Dus dat heeft de boel wat vertraagd. Heel vervelend.” Wanneer de stukken exact gedeeld kunnen worden, kan niet worden gezegd. Wel staat de kwestie maandag op de agenda.

"Wethouder stapelt de excuses op"

Raadsleden vinden het ’ongelooflijk’ en ’zorgwekkend’ dat al tien maanden stukken worden achtergehouden en er voor de zomer niet meer kan worden gedebatteerd. FvD’er Annabel Nanninga: „Dit verzoek is cruciaal in het debat rond Rotterdamse wethouder Van Gils en de Amsterdamse wethouder Meliani, in een ontslagvergoedingskwestie waar flink is gefaald. Hoe flink, dat weten we dus niet als raad. Deze informatie ligt er gewoon en kan zo ter hand worden gesteld.”

CDA’er Boomsma noemt het ’volkomen absurd’. „Als informatieverzoeken worden getraineerd, kunnen zowel journalisten als raadsleden hun controlerende taak niet vervullen”, zegt hij. „Terwijl nog zo beterschap was beloofd na al die eerdere grove fouten door de gemeente bij Wob-verzoeken. En nu weer.” CU-leider Ceder „verwacht dat de stukken vóór het laatste raadsdebat voor het zomerreces gepubliceerd worden.”

Ook VVD, PvdD, Denk en PvdO zijn verbolgen.