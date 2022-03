Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse IT-ondernemer trok terug naar oorlogsland

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Remco Geerdink en zijn vrouw Lana Ⓒ telegraaf

Amsterdam - Tjokvol komen de evacuatietreinen uit Oekraïne aan op het station van het Poolse stadje Przemysl. Nadat de trein is volgeladen met hulpgoederen gaat een enkele Oekraïner de andere kant uit, om zelf te vechten of voor een zoontje te zorgen terwijl de vader de strijdbijl oppakt. Maar ook de Nederlandse IT-ondernemer Remco Geerdink trok terug Oekraïne in. Zijn vrouw en bedrijf laat hij niet in de steek.