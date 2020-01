Moeder wil zoon (8) genderneutraal verklaren zodat hij lang haar kan behouden

Moeder Bonnie Miller is woest. Ze vindt het discriminatie en overweegt nu om Farouk genderneutraal te laten verklaren zodat hij zijn lange manen kan behouden. Ook is ze een petitie gestart om ervoor te zorgen dat de overheid niet langer kan bepalen dat jongens hun haar moeten afknippen. „Ons wordt altijd verteld dat we tolerant moeten zijn en diversiteit moeten omarmen. Maar dit beleid zorgt ervoor dat kinderen geleerd wordt dat ze niet anders mogen zijn.”

Ⓒ Instagram

Op de basisschool waar Farouk zit, mag zijn haar zo lang zijn als hij maar wil, zo lang het maar niet zijn ogen bedekt. Het haar van de achtjarige, die onder meer model stond voor Guess, reikt inmiddels tot zijn kont. Om zijn haar zo volumineus te krijgen, gebruikt hij een halve fles conditioner en wast hij het met mineraalwater. Volgens Bonnie ziet haar zoon het ook absoluut niet zitten dat zijn haar geknipt moet worden. ’Scharen zijn voor papier’, zou hij tegen haar hebben gezegd.