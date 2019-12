Man uit Andijk mishandeld na opmerking over vuurwerk

Zaterdagmiddag werden de katten van Gijssen in zijn huis aan de Groteweid onrustig van de enorme enorme klappen die buiten te horen waren. ,,Het leken wel bommen”, verzucht Gijssen, die een dag later nog steeds trilt van woede. ,,Met oud en nieuw kun je vuurwerk verwachten, maar ik vind het belachelijk dat ze er nu al zoveel dagen van tevoren mee beginnen.”

De Andijker liep naar buiten en sprak daar drie jongens aan, die vuurwerk aan het afsteken waren. ,,Ik zei: ’Jongens, houd eens op met die rotzooi’. De jongen die voor mij stond zei: ‘Sla me dan, sla me dan’. Ik zei: ‘Doe normaal, joh’. Achteraf gezien had ik hem meteen moeten neerleggen.”

Het ging namelijk daarna gruwelijk mis. Gijssen werd tegen zijn hoofd geslagen door een jongen die schuin achter hem stond en hoewel hij er nog in slaagde een van de jongens een knietje te geven, struikelde hij over een hekje. Eenmaal op de grond, kreeg Gijssen hij nog meerdere trappen tegen zijn hoofd. De drie jongens renden daarop weg.

,,Wat een lafbekken”, tiert Gijssen. ,,Een oude man mishandelen en dan ook nog als een echte ‘held’ de benen nemen. Blijkbaar gaat het tegenwoordig zo. Je hoort al steeds vaker verhalen dat mensen zomaar een mes tevoorschijn trekken. Ongelofelijk.” Als gevolg heeft hij zwaar gekneusde ribben en een joekel van een bloeduitstorting bij zijn oog. ,,Gelukkig is mijn oog niet beschadigd. Ik ben net aan staar geopereerd.”

Maar bovenal is er de psychologische schade. ,,Ik ben er gewoon kapot van”, zegt Gijssen. „Dit had heel anders kunnen aflopen. Ik had wel dood kunnen zijn. Alleen maar omdat ik jongens aanspreek op vuurwerk. Ik hoop zo dat ze gepakt worden en een hoge straf krijgen. Nu doen ze dit, maar over een jaar vermoorden ze iemand. Het is allemaal zo heftig. Iedereen belt me nu ook en ik krijg veel berichten. Mooi, maar wat mij betreft mag het nu echt even stoppen.”

De politie is nog op zoek naar de daders. Gijssen heeft van twee van de drie jongens een signalement kunnen geven. De daders zijn blank en worden geschat op 18 of 19 jaar. Een van hen is 1.80 meter, heeft kort donker haar met een krul erin en droeg een donkere jas tot aan zijn kruis. Ook had hij een donkere broek en een normaal postuur. Van de tweede dader weet Gijssen zich alleen te herinneren dat hij donkere kleding had.